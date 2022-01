Bollettino coronavirus 15 gennaio: 180.426 contagi, 308 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 15 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 180.426 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 186.253. Le vittime sono invece 308 mentre ieri erano state 360.

Le Regioni

In Veneto 19.539 nuovi casi e 15 decessi

Sono 19.539 i nuovi casi di Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Emerge dal report aggiornato della Regione. I casi attualmente positivi salgono dunque a 249145. I decessi, da ieri, sono stati 15.

In Emilia-Romagna 17.755 nuovi casi, 27 i decessi

Leggero calo di contagi di coronavirus in Emilia-Romagna con 17.755 nuovi casi su un numero ancora consistente di tamponi – oltre 78mila – eseguiti nelle ultime 24 ore. I ricoveri segnano ancora aumenti: nelle terapie intensive altri quattro pazienti per un totale di 152, di cui 97 – quasi due terzi – senza alcuna dose di vaccino (età media 62 anni, i non immunizzati 61 anni). Nei reparti Covid ci sono 2.334 pazienti, 22 in più da ieri (età media 69 anni). Altri 27 i decessi con Covid conteggiati oggi fra cui – i più giovani – un 57enne in provincia di Parma, una 59enne a Forlì-Cesena, un 65enne nel Bolognese e un 67enne nel Ravennate. Dal bollettino quotidiano della Regione emerge anche che attualmente i casi attivi di infezione da coronavirus sul territorio sono 290.816 (+14.029), circa un cittadino su 15. Di questi il 99% è in isolamento domiciliare.

Covid: D’Amato (Lazio), ‘oggi 12.096 positivi e 15 decessi’

“Oggi nel Lazio, su 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 tamponi, si registrano 12.096 nuovi casi positivi (-3.211); sono 15 i decessi (-10), 1.734 i ricoverati (+59), 204 le terapie intensive (dato stabile) e +5.120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%. I casi a Roma città sono a quota 6.200″. Lo riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e Aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. I dati delle ultime 24 ore nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 3.001 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 2.576 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 623 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 4: sono 625 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 1.226 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.115 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 2.930 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 719 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Latina: sono 1.238 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 363 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 610 i nuovi casi e 0 i decessi.

In Toscana 11.761 nuovi casi, 19 decessi

I ricoverati sono 1.349 (34 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (3 in meno). In Toscana sono 11.761 i nuovi casi Covid (4.866 confermati con tampone molecolare e 6.895 da test rapido antigenico), che portano il totale a 571.128 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 5,1% e raggiungono quota 384.309 (67,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 22.324 tamponi molecolari e 53.634 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 17.355 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 179.001, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.349 (34 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 19 nuovi decessi: 13 uomini e 6 donne con un’età media di 84,1 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 11.761 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

