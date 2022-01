Muore a 46 anni sotto gli occhi del compagno: morsa da un ragno violino

Non vi sarà alcuna autopsia sulla donna, ma solo un accertamento esterno sulla salma.

È morta a 46 anni Cristina Calzoni, di Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino. La donna si è sentita male sotto gli occhi del compagno. Un ragno violino l’aveva morsa per ben due volte dalla parte della schiena, più precisamente a settembre e a novembre 2021. Secondo Il Resto del Carlino, il compagno della donna avrebbe raccontato agli investigatori che il primo morso del ragno sarebbe occorso nel settembre scorso.

La donna era in un gattile, dove si recava per nutrire i gatti randagi, e si è resa conto del morso subìto. Quella volta, la donna aveva avuto un malessere alla schiena, con rossore e prurito e si è curata mettendo delle pomate. Il secondo morso sarebbe avvenuto a novembre, sempre nello stesso gattile, mentre stava dando del cibo ai gatti, sempre nella zona della schiena.

Anche quella volta ha cercato di curarsi tramite pomate e farmaci. Si è quindi recata al centro antiveleni a Bologna e al suo dottore per ulteriori terapie, perché il dolore alla schiena si faceva sempre più intenso.

Infine si è sentita male e ha perso improvvisamente la vita. Il compagno, che era presente in quel frangente, ha cercato di farle un massaggio cardiaco, ma non è riuscito a salvarle la vita. L’uomo ha contatto i soccorsi, ma ormai era troppo tardi, Cristina non c’era più. Sul tavolo, i soccorritori hanno rinvenuto flaconi di farmaci, in particolare antidolorifici, e hanno contattato i carabinieri. Non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di morte naturale, ma bisognerà verificare se la causa del decesso non sia stato un sovradosaggio di medicinali. Non ci sarà nessuna autopsia, ma sarà eseguito un accertamento esterno della salma.