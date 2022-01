Folle corsa di un’auto in contromano su A23: percorre galleria lunga 2 km [VIDEO]

Un’auto ha sfrecciato contromano in Friuli Venezia Giulia correndo lungo la galleria Spartiacque lunga all’incirca 2 km, una parte in curva

Qualche giorno fa, in Friuli Venezia Giulia, una Fiat 500L ha percorso la galleria Spartiacque lunga 2 km, contromano. Erano all’incirca le ore 13, quando il conducente della suddetta auto ha imboccato l’A23 a Camporosso, Tarvisio, in provincia di Udine, e a un certo punto ha invertito la marcia e ha percorso la galleria contromano, continuando per altri 2 km. Infine le forze dell’ordine lo hanno bloccato e gli hanno revocato la patente, oltre a infliggergli una sanzione.

Fortunatamente la folle corsa dell’uomo è stata fermata dapprima dallo staff di Autostrade Spa e poi dalla Polizia Stradale.

A riprendere la corsa della Fiat 500L le telecamere di sorveglianza poste sull’A23, che sono alquanto spaventose dato il rischio corso di incrociare altri veicoli che stavano viaggiando lungo la stessa strada.

I poliziotti hanno chiesti all’uomo il perché del gesto e lui avrebbe replicato che si è trattato di una distrazione. Distrazione per cui ora dovrà pagare una multa salata e si è visto la patente revocata.