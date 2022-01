Esplosione da fuga di gas, crolla il tetto: donna in gravissime condizioni

Una coppia di Maria a Monte in provincia di Pisa si è ritrovata coinvolta nell’esplosione a seguito di una fuga di gas. I due coniugi, per fortuna, sono entrambi vivi, ma lei è in gravi condizioni

La moglie è gravemente ferita, il marito, per fortuna è quasi illeso. È il bilancio, al momento senza morti dell’esplosione di gas avvenuta a Maria a Monte, in provincia di Pisa. A causa dello scoppio è crollato il soffitto della casa dove abitavano i due in via Melone. E se lei è stata colpita in pieno dai calcinacci, meno grave si è rivelata la situazione per lui, rimasto appena ustionato.

Sul posto sono intervenuti mezzi provenienti dagli ospedali di Buti e Fornacette, accompagnati dai vigili del fuoco, che hanno trovato i due coniugi e li hanno portati in ospedale, scoprendo così che lei aveva un trauma cranico ed entrambi gli arti inferiori rotti. Intanto i tecnici stanno esaminando l’edificio dove i due abitano per controllare se ci sono danni strutturali

Il pensiero di tanti è arrivato verso la Sicilia

Durante i soccorsi i pensieri di tanti sono corsi verso la Sicilia, a Ravanusa, dove lo scorso dicembre una parte della rete sotterranea del gas è esplosa per cause ancora da accertare, provocando numerosi morti. Le ndagini sul caso sono ancora in corso.