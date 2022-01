Addio alla figlia del Duce: morta Elena Curti, l’erede “illegittima”

Era l’ultima dei figli del dittatore, per molti anni non aveva conosciuto la reale identità del padre. Aveva vissuto perlopiù in Spagna

E’ deceduta alla veneranda età di 99 anni Elena Curti, la figlia di Benito Mussolini nata dalla relazione clandestina del Duce con Angela Cucciati, sarta e moglie di Bruno Curti, capo squadrista di Milano. Era l’ultima in vita degli eredi del dittatore che ebbe cinque figli dalla moglie Rachele Guidi, ma molti altri fuori dal matrimonio.

Si è spenta nella sua abitazione di Acquapendente in provincia di Viterbo, per i primi venti anni della sua esistenza non era venuta a conoscenza della reale identità di suo padre. Le fu rivelato una sera a cena dalla madre, Mussolini sapeva reale paternità della donna. “Da quel giorno passai intere giornate a interrogarmi davanti allo specchio con le foto del Duce e del mio papà” aveva raccontato.

Elena Curti nacque nello stesso periodo in cui suo padre marciava su Roma, il 19 ottobre 1922. Aveva conosciuto il duce a sette anni. Trascorse in Spagna gran parte della sua vita con il marito Enrico Miranda, pilota dell’aviazione militare scomparso nel 2008. In quel periodo decise di tornare a vivere in Italia ad Acquapendente.