Schianto letale a Parma, morti diventano 3: anche Martina, 17 e Renat, 21

Nel sinistro stradale occorso sabato sera a Torrechiara (Parma), aveva già perso la vita Josef Venturini, 18 anni

Un tragico incidente è occorso sabato sera, 15 gennaio a Torrechiara (Parma). Nel sinistro ha perso la vita per primo il conducente Josef Venturini, 18 anni, mentre i due ragazzi che viaggiavano con lui a bordo della Mercedes erano stati ricoverati in ospedale in gravissime condizioni. Purtroppo è di oggi, lunedì 17 gennaio, la notizia che anche i due giovani non ce l’hanno fatta. La donna che era nella Ford che si è scontrata con la Mercedes, 56 anni, è ricoverata nel reparto ortopedia dell’ospedale Maggiore.

Gli altri due ragazzi che hanno perso la vita sono Martina Karakach, 17 anni e Renat Tonu, 21 anni. I due erano in auto con Josef Venturini, e per cause su cui i carabinieri stanno indagando, la Mercedes si è scontrata con la Ford guidata dalla 56enne.

Forse alla base dell’incidente potrebbe esserci stata una manca precedenza a un incrocio. Da quanto si apprende dalla Gazzetta di Parma, la ragazza di 17 anni era stata ricoverata al Maggiore di Parma ma le ferite erano troppo gravi e non ce l’ha fatta. Il terzo ragazzo, Renat, è invece morto durante la notte.