Giovane di 22 anni investe ragazza, fugge e poi si costituisce

È occorso ieri sera, domenica 16 gennaio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Un giovane di 22 anni ha investito una ragazza con la sua macchina e poi è fuggito senza soccorrerla. È occorso in provincia di Napoli, più precisamente a Giugliano in Campania. Il 22enne, dopo aver investito la ragazza che stava attraversando la strada, è fuggito per poi presentarsi in caserma dai carabinieri tre ore più tardi.

I militari hanno denunciato il giovane a piede libero per lesioni personali, fuga dopo incidente stradale con feriti e omesso soccorso.

Il giovane ha dovuto sottoporsi a test dell’alcol e tossicologici. La ragazza è ricoverata nel reparto Trauma center del Cardarelli di Napoli. È attualmente in prognosi riservata ma non rischierebbe la vita.