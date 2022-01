E’ di 160 grammi di cocaina recuperata, sommata a vari panetti di hashish sequestrato il bilancio della indagine della polizia di Stato che ha eseguito quattro ordini di perquisizione

Positivo il bilancio dell’operazione antidroga di squadra che ha visto coinvolti insieme i poliziotti del commissariato di Monteferro e i magistrati della Procura della Repubblica di Velletri, che hanno messo in atto ben quattro perquisizioni in altrettante casa ad Artena nel Lazio. Una operazione a cui hanno collaborato anche le unità cinofile di Nettuno

Nell’abitazione di un signore di 49 anni sono stati trovati 160 grammi di cocaina con sei panetti di hashish del peso di circa un etto l’uno. A tutto questo si somma il classico materiale per il confezionamento e per la divisione in singole dosi. Lo stupore è stato trovare a casa dello spacciatore 59 cartucce calibro 357 magnum e 38 special. Arrestato anche un ragazzo di 25 anni a cui sono stati sequestrati circa 25 grammi di cocaina, suddivisa in vari pezzi, ed alcuni grammi di hashish e marijuana.

LEGGI ANCHE >> Rigopiano, cinque anni dopo: ancora nessun responsabile al processo

LEGGI ANCHE >> Auto, in Ue immatricolazioni in calo nel 2021: -22,8% solo a dicembre

Il quarantanovenne, proprio per la questione del possesso di armi, è stato portato direttamente in carcere, mentre il giovane è agli arresti domiciliari.

Le altre 2 perquisizioni hanno portato alla denuncia ancora da libero di un ragazzo a cui sono stati sequestrati poco meno di 25 grammi di hashish e alla segnalazione di un giovane trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.