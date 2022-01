Coppia ritrovata morta impiccata in una casa disabitata: lui aveva 53 anni, lei 36

Dramma in quel di Padova: una coppia è stata ritrovata morta impiccata, in una casa disabitata. L’uomo aveva 53 anni, la donna invece ne aveva 36. Ancora in corso le indagini dei carabinieri, ma l’ipotesi principale è quella del duplice suicidio.

Tragedia a Padova. Secondo quanto si apprende, una coppia è stata ritrovata morta all’interno di un appartamento disabitato. Il drammatico rinvenimento è stato fatto dai carabinieri, nel pomeriggio di ieri. I corpi sarebbero quelli di un 53enne e di una 36enne, entrambi padovani e dipendenti dagli stupefacenti e dall’alcol (pare fossero anche già noti per precedenti alle forze dell’ordine). I due sono stati trovati impiccati. La pista più probabile è quella del suicidio.

Ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri

Come riportato da Il Gazzettino. Un uomo di 53 anni e una donna di 36 (dei quali non sono state rese note le generalità) sono stati trovati impiccati dai carabinieri nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio, poco dopo le ore 17. I due si sarebbero tolti la vita in una casa disabitata di via San Giovanni da Verdara – un’abitazione del centro storico divisa su tre livelli e disabitata. Sul luogo del dramma sono intervenuti immediatamente i carabinieri, giunti dopo una segnalazione pervenuta in caserma. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio: pare infatti che i due combattessero ormai da diverso tempo con problemi di dipendenza da alcol e droga. Sembra inoltre da escludersi il coinvolgimento di eventuali terze persone.

Immediati anche la chiusura dell’area e l’avvio delle analisi sia nell’appartamento che sui corpi della coppia. La zona è infatti rimasta transennata fino a tarda sera, così da consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Sul posto è intervenuto anche il pm di turno. Le salme sono state affidate al medico legale, che cercherà di stabilire con precisione data e ora del decesso.