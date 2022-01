Assessore comunale finisce in manette per omicidio

Si tratta di Antonino Ardizzone, assessore del Comune di Palagonia, finito in manette con l’accusa di concorso nel delitto di Francesco Calcagno

Arrestato Antonino Ardizzone, assessore comunale di Palagonia (Catania), per concorso nel delitto di Francesco Calcagno, assassinato a colpi di arma da fuoco il 23 agosto 2017. I carabinieri, su ordine della procura di Catania, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo.

L’omicidio sarebbe stato compiuto anche con lo scopo di favorire un gruppo mafioso legato alla Stidda e avrebbe anche dei collegamenti con l’omicidio del consigliere comunale Marco Leonardo, occorso anche questo a Palagonia il 5 ottobre 2016 e per cui si riteneva in qualche modo coinvolto Calcagno.

Ardizzone avrebbe fatto da tramite tra il mandante e alcuni membri del gruppo mafioso della Stidda per la ricerca di un killer, per vendicare il delitto di Leonardo.