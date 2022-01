False ricette mediche: sei indagati per una truffa da 82mila euro

Il tuo browser non supporta questo file

Ricette false firmate da medici inesistenti oppure non consapevoli. I farmaci venivano rivenduti nella farmacia di uno degli indagati

Emettevano ricette compilate falsamente da medici inesistenti o inconsapevoli e intestate a invalidi di guerra che avevano l’esenzione totale del ticket. I famaci venivano poi venduti nella farmacia di proprietà di uno degli indagati. Questa l’ipotesi di reato con cui sei persone sono state arrestate ieri in Calabria.

LEGGI ANCHE: Incendio in appartamento, 77enne non riesce a scappare: salvato in tempo dai carabinieri



La truffa avrebbe fruttato un totale di circa 82mila euro che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine, i ricettari erano stati sottratti illecitamente nell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. L’accusa per gli indagati è di associazione a delinquere finalizzata alla truffa in danno del servizio sanitario nazionale e di falso in certificati amministrativi dalla Guardia di Finanza.