Incendio in appartamento, 77enne non riesce a scappare: salvato in tempo dai carabinieri

Un incendio ha devastato una palazzina nel comune di Marano, in provincia di Napoli: rimasto bloccato in casa un uomo di 77 anni, salvato in tempo grazie all’intervento dei carabinieri. Data l’entità del rogo, è stata evacuata l’intero edificio.

Tragedia sfiorata, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, nella serata di ieri, martedì 18 gennaio, un incendio è divampato all’interno di un’abitazione a Marano, piccolo comune a 9 km di distanza dal capoluogo campano. All’interno dell’abitazione viveva un uomo di 77 anni, che non riusciva ad uscire dallo stabile. Per portarlo in salvo, è stato necessario l’intervento dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Fatto uscire l’anziano dallo stabile, i militari hanno poi provveduto ad evacuare l’intera palazzina.

Salvato in tempo l’anziano di 77 anni: non riusciva a scappare

Non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato diverse lesioni alle mani, l’uomo di 77 anni rimasto coinvolto nell’incendio divampato ieri sera. Ferite lievi, dunque, che si sarebbe procurato nel tentativo di farsi strada nell’appartamento travolto dalle fiamme. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in Via Pendine Casalanno 65, nel comune di Marano, a seguito di una segnalazione pervenuta in caserma. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un rogo nell’abitazione dell’uomo, che fortunatamente è stato tratto in salvo dai soccorritori. Le fiamme, tuttavia, hanno lambito e danneggiato tutti i locali della casa, disposti su tre piani.

Sul posto sono poi intervenuti successivamente anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’intera zona della palazzina (tre piani e tre appartamenti) è stata poi evacuata e transennata dalle forze dell’ordine in via precauzionale. Sempre in via precauzionale, inoltre, i soccorritori hanno trasportato l’anziano signore presso l’ospedale di Pozzuoli. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta causa e la dinamica che ha portato allo scoppio del rogo.

Secondo quanto si apprende dagli ultimi aggiornamenti in merito alla vicenda, pare l’incendio sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una bombola di gas. Sebbene la palazzina sia stata evacuata per permettere lo spegnimento delle fiamme in sicurezza, e per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i successivi sopralluoghi, il rogo non dovrebbe aver causato problemi di stabilità all’edificio.