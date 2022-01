Pensionati derubati in casa, un arresto a Palermo: “Ladro arrestato grazie all’aiuto dei cittadini”

Pensionati derubati in casa, un arresto a Palermo. Si tratta di un 28enne italiano. Il ladro è stato arrestato “grazie all’aiuto dei cittadini”. Il complice era stato preso in flagranza di reato.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio, i carabinieri delle Stazioni di Baucina e Ciminna, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Termini Imerese, hanno arrestato un uomo di 28 anni, di Bagheria, ritenuto responsabile di un furto avvenuto nel mese di luglio a Baucina. A riportare la notizia lo stesso portale ufficiale dell’Arma, attraverso una nota. Secondo quanto viene spiegato, le vittime dello svaligiamento sono un uomo e una donna anziani. La coppia era stata svegliata durante la notte dai ladri, che erano riusciti a portare via gioielli e preziosi per un valore di duemila euro. Uno dei due complici era stato preso in flagranza di reato, ma l’altro era riuscito a scappare. Oggi, però, per lui si sono aperte le porte del carcere.

Arrestato il complice del furto grazie all’aiuto dei cittadini

Dopo mesi di indagini, condotte anche grazie alla collaborazione dei cittadini, i i carabinieri delle Stazioni di Baucina e Ciminna sono riusciti ad identificare il complice del furto, perpetrato ai danni di una coppia di anziani del Palermitano. Con l’accusa di furto, le autorità hanno quindi arrestato un uomo di 28 anni originario di Bagheria, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato condotto presso il carcere Pagliarelli di Palermo.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, l’arrestato si era resto protagonista, circa sei mesi fa, di un furto presso una casa abitata da una coppia di anziani a Baucina forzando le grate poste a protezione di porte e finestre e avrebbe rubato gioielli per un valore di circa 2 mila euro. Insieme a lui vi era anche un complice, un uomo di 30 anni – anche lui originario di Bagheria. A differenza sua, però, il 28enne era riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, scappando con il bottino e facendo perdere temporaneamente le sue tracce.

L’attività investigativa successiva ha tuttavia permesso ai militari dell’Arma di acquisire elementi gravemente indiziari a carico dell’uomo ora indagato. Come fanno sapere dal Comando provinciale, “preziosa si è rivelata la collaborazione dei cittadini con l’arma locale, che hanno segnalato e fornito efficaci descrizioni dell’abbigliamento, dell’auto, delle fattezze fisiche e dei volti sospetti intravisti in paese”.