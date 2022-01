Scovato finto dentista, aveva uno studio abusivo in un magazzino

L’uomo non aveva alcuna laurea in odontoiatria e uno studio dentistico abusivo sito all’interno di un magazzino nel quartiere Boccadifalco, a Palermo

Le Fiamme Gialle hanno scoperto un finto dentista che operava all’interno di un magazzino di Boccadifalco, a Palermo. Quando i finanzieri sono giunti nello studio abusivo del falso dentista, lo hanno colto in flagrante mentre stava prendendo l’impronta dentale di un paziente. I militari gli hanno chiesto di mostrare laurea in odontoiatria, certificazione ambientale, iscrizione all’albo dei dentisti. L’uomo ha esibito soltanto il diploma di istruzione professionale a indirizzo odontotecnico, che gli avrebbe consentito di realizzare in modo esclusivo solo protesi dentarie e non di eseguire operazioni in modo diretto sul paziente.

Nel corso della perquisizione, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato anche un’agenda in cui erano riportati contatti e importi delle prestazioni di lavoro eseguite nonché anestetici, aghi e tamponi che solitamente vengono usati durante le operazioni odontoiatriche.

Nello studio con il falso dentista c’erano due persone, un segretario e un assistente alla poltrona, entrambi lavoratori in nero. Le Fiamme Gialle hanno provveduto a sequestrare studio e attrezzature mentre il falso dentista si è preso una denuncia poiché esercitava abusivamente la professione, oltre all’assenza di certificazione ambientale inerente lo scarico di acque reflue.