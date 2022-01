Meteo OGGI domenica 23 gennaio | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI domenica previsioni meteo del 23 gennaio. Al nord cieli coperti. Al centro addensamenti in aumento. Al sud nuvole sparse in serata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 23 Gennaio.

Nord:

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi compatte dal pomeriggio e locali deboli piovaschi dalla sera sul settore peninsulare.

Temperature:

Minime in diminuzione sulle due isole maggiori, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su prealpi e appennino emiliano, in aumento su alpi, resto del triveneto, regioni centrali peninsulari, Molise, Campania e Puglia settentrionali, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da moderati a forti dai quadranti settentrionali, su Puglia centromeridionale e Calabria ionica ed al mattino anche sulla Campania, deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Molto mossi ionio e basso adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari.