Meteo OGGI sabato 22 gennaio | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI sabato previsioni meteo del 22 gennaio. Al nord cieli sereni. Al centro prevalenza di bel tempo. Al sud nuvole sparse in serata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 22 Gennaio.

Nord:

Molte nubi sui rilievi alpini confinali centrorientali con qualche fiocco di neve sulle relative cime altoatesine; prevalenza di cielo sereno sul resto del nord con foschie dense e locali banchi nebbia attesi al primo mattino sulla pianura lombarda; gelate diffuse nelle ore notturne sulle sulle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti consistenti sui settori settentrione ed orientale dell’isola, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie; bel tempo sul resto del centro con qualche innocuo addensamento mattutino su coste meridionali laziali ed entroterra abruzzese; gelate diffuse nelle ore notturne sulle sulle aree interne.

Sud e Sicilia:

Copertura consistente su Puglia centromeridionale, bassa Calabria, Sicilia orientale e tirrenica con deboli piogge e locali rovesci, in miglioramento dal primo pomeriggio sulle relative arre calabresi e poi dalla sera su quelle siciliane con esaurimento graduale della fenomenologia ed aperture sempre più estese; atteso qualche fiocco di neve sull’appennino calabrese oltre i 500-700 metri. Ampio e prevalente soleggiamento sul rimanente meridione.

Temperature:

Minime in rialzo su alpi lombarde, Trentino-alto adige e nord Veneto; senza variazioni di rilievo si rilievi alpini occidentali, Emilia, Sardegna centrorientale e Sicilia centrosettentrionale; in diminuzione sul resto d’italia, più marcata al centro-sud peninsulare; massime in flessione sulla pianura padano-veneta, regioni centromeridionali tirreniche, Umbria e Salento; in aumento sul resto del nord, rilievi sardi e sulle regioni centrali adriatiche; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Da moderati a forti settentrionali sulle regioni ioniche; deboli occidentali sulla pianura padana, nordoccidentali sulle coste centrali adriatiche, e settentrionali sulle alpi centrorientali con locali rinforzi su quest’ultime; deboli variabili o intorno nord sul resto d’italia.

Mari:

Da molto mossi ad agitati basso adriatico e ionio; da poco mossi a mossi mar ligure, alto tirreno ed adriatico settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.