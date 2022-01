Meteo OGGI lunedì 24 gennaio | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI lunedì previsioni meteo del 24 gennaio. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro addensamenti in aumento. Al sud nuvole sparse con rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 24 Gennaio.

Nord:

Cielo in prevalenza sereno salvo annuvolamenti in graduale aumento da est a partire dalla serata. Al mattino e dopo il tramonto estese formazioni nebbiose sulla pianura padano-veneta.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti su Marche ed Abruzzo con deboli fenomeni associati, in particolare su quest’ultimo. I fenomeni saranno nevosi a quote superiori ai 500 metri. Nel corso della serata attenuazione dei fenomeni e nuvolosità. Prevalenza di spazi soleggiati sulle restanti regioni.

Sud e Sicilia:

Inizio giornata all’insegna della nuvolosità estesa, meno compatta su Puglia meridionale, con associati deboli fenomeni che risulteranno nevosi oltre i 400 metri sulle aree appenniniche. Attenuazione dei fenomeni e nuvolosità dal tardo pomeriggio con ampi spazi soleggiati salvo locali persistenze lungo le coste ioniche.

Temperature:

Minime in diminuzione su Piemonte, Liguria ed aree appenniniche dell’Emilia-romagna; in aumento su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale; stazionarie altrove. Massime in calo su Marche, Abruzzo e sud peninsulare; in lieve aumento sulle aree alpine e senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Moderati settentrionali al sud, localmente forti su Puglia; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mosso a localmente agitato lo ionio; molto mosso adriatico centro meridionale; da poco mossi a mossi i restanti mari ma con moto ondoso in aumento su tirreno meridionale.