Meteo OGGI martedì 25 gennaio | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI martedì previsioni meteo del 25 gennaio. Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro bel tempo generale. Al sud cieli sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 25 Gennaio.

Nord:

Nubi basse estese su pianure e aree collinari, con nebbie fino metà giornata su pianura padano-veneta e litorali adriatici e in nuova formazione dopo il tramonto; estesa nuvolosità bassa anche sulla Liguria solo in parziale diradamento durante le ore centrali e prevalente soleggiamento sui rilievi alpini e prealpini e dell’appennino emiliano-romagnolo.

Centro e Sardegna:

Ampio prevalente soleggiamento su tutte le regioni salvo parziali addensamenti al mattino su Marche ed est Sardegna e nel pomeriggio su Sardegna meridionale. Nubi in aumento da nord, dalla sera, sulla Toscana.

Sud e Sicilia:

Parziali addensamenti fino al primo pomeriggio sulla Calabria ionica e fino al primo mattino sulla Sicilia orientale, con nubi in aumento pomeridiano su Molise e Puglia e dalla sera sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria; ampio e prevalente soleggiamento sulle rimanenti aree.

Temperature:

In deciso calo su Sicilia e centro-sud peninsulare e in misura minore su Romagna, Trentino-alto adige e alpi lombarde, in aumento su Emilia, Friuli-venezia giulia e pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, stazionarie altrove; massime in aumento su alpi e prealpi, Puglia, appennino abruzzese e delle marche meridionali, in calo su Sicilia, sud Calabria, est Sardegna, Lazio, Toscana, Liguria e restanti aree di Piemonte e Veneto.

Venti:

Moderati settentrionali con rinforzi fino al mattino su Puglia meridionale e aree ioniche di Calabria e Sicilia e in lenta attenuazione pomeridiana; deboli settentrionali sul restante sud con locali rinforzi fino metà giornata su Molise e restanti aree di Puglia e Sicilia; deboli variabili sul resto d’italia con locali rinforzi da nord-ovest lungo le coste adriatiche centrali.

Mari:

Da molto mosso ad agitato e tendente a molto mosso lo ionio centro-meridionale; molto mossi basso adriatico e restante ionio; da mossi a molto mossi stretto di Sicilia e tirreno centro-meridionale con moto ondoso in generale diminuzione; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione sui settori nord di tirreno e adriatico.