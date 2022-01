Meteo OGGI mercoledì 26 gennaio | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI mercoledì previsioni meteo del 25 gennaio. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro nubi in aumento. Al sud cieli coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 26 Gennaio.

Nord:

Estesa copertura bassa e stratiforme su pianure e aree collinari, con nebbie fino metà giornata su pianura padano-veneta e litorali adriatici e in nuova formazione dopo il tramonto; molte nubi basse anche sulla Liguria, solo in parziale diradamento durante le ore centrali, e prevalente soleggiamento sui rilievi alpini e prealpini, nonché su quelli dell’appennino emiliano-romagnolo. Dalla sera copertura medio-alta in aumento su alpi e prealpi centrorientali.

Centro e Sardegna:

Addensamenti bassi e stratificati su Sardegna settentrionale ed occidentale, Toscana, Marche, Umbria e Lazio centrosettentrionale accompagnati da foschie dense e locali banchi di nebbia attesi al mattino e dopo il tramonto; altrove cielo sereno o poco nuvolosa, ma con copertura in intensificazione notturna anche su basso Lazio e rilievi abruzzesi.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità diffusa su coste molisane, Puglia, Basilicata, bassa Calabria e Sicilia centrosettentrionale con qualche debole pioggia o rovescio tra settore meridionale tirrenico calabrese ed area nordorientale siciliana; attese parziali schiarite dal pomeriggio su zone pugliesi e lucane. Prevalenza di sole con nuvolosità scarsa o del tutto assente sul restante meridione.

Temperature:

Minime e massime stazionarie o in lieve calo sulle aree pianeggianti del nord, nonché sulle coste adriatiche settentrionali e marchigiane; senza variazioni di rilievo sulla Sardegna ed in aumento sul resto d’Italia, più deciso su Abruzzo e regioni meridionali, Sicilia compresa.

Venti:

Deboli occidentali sulla Sardegna e dai quadranti settentrionali sulle regioni ioniche peninsulari e Sicilia; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Molto mosso lo ionio; poco mossi tirreno settentrionale ed alto adriatico; da mossi a poco mossi i restanti bacini.