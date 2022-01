Meteo DOMANI giovedì 27 gennaio | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani giovedì previsioni meteo del 27 gennaio. Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro nubi in aumento. Al sud cieli coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 27 Gennaio.

Nord:

Addensamenti bassi e stratificati in pianura padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia in diradamento durante le ore centrali; addensamenti bassi sulla Liguria; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Nubi basse su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna settentrionali, in estensione serale anche al resto dell’isola, aree laziali ed aree interne delle marche; cielo velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Molte nubi su Sicilia bassa Calabria ed aree costiere adriatiche , in estensione serale anche al resto delle regioni tirreniche; estese velature sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione sulle alpi, in aumento sulle prealpi, regioni tirreniche peninsulari, Sicilia e Puglia salentina, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su Sicilia e Calabria, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili su tutto il paese.

Mari:

Mosso lo ionio; poco mossi i restanti mari.