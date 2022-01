Meteo OGGI venerdì 28 gennaio | cieli coperti

Nella giornata di OGGI venerdì previsioni meteo del 28 gennaio. Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro nubi in diminuzione. Al sud cieli coperti e rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 28 Gennaio.

Nord:

Nebbie estese su pianura padano-veneta in temporaneo sollevamento tra tarda mattinata e pomeriggio sul settore occidentale. Prevalenza di spazi soleggiati sul resto del settentrione salvo nubi compatte sulle aree confinali del Trentino alto-adige con associate locali nevicate e nuvolosità alta e poco significativa in transito sulle restanti aree.

Centro e Sardegna:

Sulle regioni centrali inizialmente molte nubi con deboli precipitazioni associate sulle aree appenniniche. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno più consistente su Abruzzo, nevoso a partire da 800 metri mentre ampie schiarite interesseranno le altre regioni.

Sud e Sicilia:

Estesa copertura nuvolosa con deboli piogge al mattino su Campania e coste calabresi ed in successiva estensione alle restanti aree peninsulari e Sicilia tirrenica. Le precipitazioni saranno nevose a quote superiori ai 1200 metri.

Temperature:

Minime in diminuzione sulle aree alpine; stazionarie o al più in lieve aumento sul resto del paese. Massime in deciso calo su Trentino alto-adige; in diminuzione, ma più lieve, sulle restanti aree alpine e su quelle appenniniche dell’Emilia-romagna; in lieve aumento su Veneto, Toscana, Umbria e Campania meridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili su tutto il paese ma tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali ed a rinforzare su Piemonte e regioni meridionali.

Mari:

Da poco mossi a mossi con tendenza ad aumento del moto ondoso sui bacini occidentali.