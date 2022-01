Incidente stradale a Matera: muoiono tre studenti ventenni

Auto finisce in scarpata nel materano, tutti morti i tre ragazzi a bordo della vettura. Solo ferite lievi per gli occupanti dell’altra auto.

Ancora una tragedia sulle quattro ruote. Tre studenti ventenni hanno trovato la morte in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Sono intervenuti sul posto i carabinieri di Pisticci assieme ai vigili del fuoco e al 118. In base a una prima ricostruzione sembra che in curva il giovane alla guida abbia perso il controllo del mezzo e abbia invaso l’altra corsia andando a scontrarsi con un’altra auto. La macchina è poi piombata in una scarpata per una decina di metri e ha finito per ribaltarsi.

LEGGI ANCHE -> Ennesima tragedia sul lavoro: operaio precipita da un capannone industriale e muore

Tutti deceduti i tre giovani a bordo dell’auto. Feriti, anche se non gravemente, gli occupanti dell’altra auto, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Le giovani vittime dell’incidente mortale erano originarie di Pisticci.