Terribile incidente stradale: morti due ventenni, altri due coetanei feriti gravemente

Terribile incidente stradale alle sei di questa mattina a Parola di Fidenza, nel Parmense, lungo la via Emilia. Sono morti due ragazzi e due sono rimasti gravemente feriti.

A bordo dell’auto, una Seat Ibiza nera, c’erano quattro giovani tra i 20 e i 21 anni, tutti residenti a Fidenza: due di loro, italiani d’origine tunisina, entrambi 20enni, sono morti sul colpo, un altro ragazzo senegalese è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Parma, dove si trova anche il quarto giovane, altro italiano originario della Tunisia, che versa in condizioni meno gravi. In base alle prime ricostruzioni della polizia Stradale, la vettura proveniva da Parma e viaggiava in direzione di Fidenza, all’altezza del chilometro 220 e 600, il conducente ha perso il controllo della vettura e ha invaso la corsia di marcia opposta finendo prima su un terrapieno, poi contro la base di un cancello.

La polizia Stradale di Parma si sta occupando della ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, sono inoltre intervenuti anche i Vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. Oltre a loro in soccorso sono giunti anche i carabinieri, la polizia locale ed il 118.