La misura di tutte le cose | Il Vangelo di oggi Sabato 22 Gennaio 2022

L’invito che Gesù ci fa è quello di guardare a lui, misura di tutte le cose, con la fiducia che chi pone in lui la speranza non resta deluso.

Liturgia di oggi Sabato 22 Gennaio 2022

SABATO DELLA II SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI)

A te si prostri tutta la terra, o Dio.

A te canti inni, canti al tuo nome, o Altissimo. (Cf. Sal 65,4)

Prima Lettura

Come sono caduti gli eroi in mezzo alla battaglia?

Dal secondo libro di Samuèle

2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27

In quei giorni, Davide tornò dalla strage degli Amaleciti e rimase a Siklag due giorni. Al terzo giorno ecco arrivare un uomo dal campo di Saul con la veste stracciata e col capo cosparso di polvere. Appena giunto presso Davide, cadde a terra e si prostrò. Davide gli chiese: «Da dove vieni?». Rispose: «Sono fuggito dal campo d’Israele».

Davide gli domandò: «Come sono andate le cose? Su, dammi notizie!». Rispose: «È successo che il popolo è fuggito nel corso della battaglia, molti del popolo sono caduti e sono morti; anche Saul e suo figlio Giònata sono morti».

Davide afferrò le sue vesti e le stracciò; così fecero tutti gli uomini che erano con lui. Essi alzarono lamenti, piansero e digiunarono fino a sera per Saul e Giònata, suo figlio, per il popolo del Signore e per la casa d’Israele, perché erano caduti di spada.

Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Giònata:

«Il tuo vanto, Israele,

sulle tue alture giace trafitto!

Come sono caduti gli eroi?

O Saul e Giònata, amabili e gentili,

né in vita né in morte furono divisi;

erano più veloci delle aquile,

più forti dei leoni.

Figlie d’Israele, piangete su Saul,

che con delizia vi rivestiva di porpora,

che appendeva gioielli d’oro sulle vostre vesti.

Come son caduti gli eroi

in mezzo alla battaglia?

Giònata, sulle tue alture trafitto!

Una grande pena ho per te,

fratello mio, Giònata!

Tu mi eri molto caro;

la tua amicizia era per me preziosa,

più che amore di donna.

Come sono caduti gli eroi,

sono perite le armi?».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 79 (80)

R. Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,

tu che guidi Giuseppe come un gregge.

Seduto sui cherubini, risplendi

davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse.

Risveglia la tua potenza

e vieni a salvarci. R.

Signore, Dio degli eserciti,

fino a quando fremerai di sdegno

contro le preghiere del tuo popolo?

Tu ci nutri con pane di lacrime,

ci fai bere lacrime in abbondanza.

Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini

e i nostri nemici ridono di noi. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 22 Gennaio 2022

I suoi dicevano: «È fuori di sé».

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 3,20-21

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare.

Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».

Parola del Signore.

La misura di tutte le cose | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 22 Gennaio 2022

Persino i discepoli di Gesù ad un certo punto esclamano di lui: “È fuori di sé”: non solo chi non lo conosce fa fatica a capire il suo mistero, ma persino i suoi, che dovrebbero comprendere le sue parole e che sono sempre con lui.

Il mistero di Gesù è comprensibile forse solo se ci mettiamo nell’atteggiamento di ascolto fiducioso: spesso, guardandoci attorno, è difficile capire cosa stia succedendo, e abbiamo la pretesa di dover o poter comprendere ogni cosa.

Non è così! Di fronte ad alcuni misteri siamo un nulla, figuriamoci se possiamo capirli! Siamo troppo abituati ad avere una mentalità “scientifica” che ha però la pretesa, con sé stessa, di dover e saper spiegare tutto. La verità è che dovremmo ricordarci sempre di essere un mistero e immersi in un altro mistero, che è la vita, e che anche se ci sembra che tutto sia a misura d’uomo, questo appare quando non sappiamo guardare al di là del nostro naso.

Se pensassimo solo alle grandezze sia macroscopiche che microscopiche che esistono, dallo spazio “infinito” alle cellule minuscole, come è possibile che l’uomo sia la misura di tutto? Allo stesso tempo ciò vuol dire che la nostra mente non può misurare con equilibrio ed esattezza la realtà.

L’invito che Gesù ci fa, è piuttosto quello di guardare a lui, vera misura di tutte le cose, con la fiducia che chi pone in lui la sua speranza non resterà deluso, né ora né nell’avvenire.

Anche dove non capiamo la sua volontà, il mondo e gli avvenimenti della vita, la nostra anima non resterà turbata e confusa, ma vicina a Lui capirà e in Lui troverà le risposte necessarie.