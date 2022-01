Il balsamo per i capelli è un prodotto che non può assolutamente mancare nella routine dedicata alla cura dei capelli di ogni donna. Ecco alcuni consigli su come impiegarlo al meglio per avere una chioma leggera e priva di fastidiosi nodi.

Le donne desiderano capelli sani, forti e resistenti, ma a volte sottovalutano il peso che può rivestire il balsamo in questo processo. Bisogna però scegliere il prodotto giusto per i nostri capelli e usarlo nel modo corretto per ottenere i risultati sperati.

Che cos’è il balsamo

Rispetto al conditioner il balsamo, oltre ad aiutare a sciogliere i nodi nei capelli offre anche proprietà idratanti. Inoltre ce ne sono di tipi diversi tra di loro a seconda del tipo di capelli, ad esempio volumizzanti, per aiutare ad eliminare l’effetto crespo, per aiutare la piega, ecc… Certo, può non essere immediatamente facile destreggiarsi nella scelta, ma una volta trovato quello giusto il resto verrà da sé.

Come si usa, quando, quanto e tanto altro

Come applicarlo: subito dopo l’ultimo risciacquo dello shampo e aver tamponato i capelli bagnati, applicatelo sulle punte e lasciatelo lì per tre minuti, dovreste praticare una specie di massaggio e poi risciacquarlo usando molta acqua. Potete aiutarvi, per distribuirlo correttamente, di un pettine a punte larghe.

Ogni quanto bisogna utilizzarlo: in generale 2/3 volte la settimana se i capelli sono secchi, altrimenti va bene una volta.

Quantità: per capire quanto balsamo è necessario si può usare come unità di misura un cucchiaino. Per capelli corti basta un cucchiaino, per capelli medio corti due cucchiaini e per capelli lunghi tre

Costanza: come nel caso di altri trattamenti anche questo ha bisogno di una certa regolarità, solo così si potranno vedere gli effetti

crema idratante per il corpo: in caso vi trovaste sprovviste di balsamo potete usarla in sua vece, va applicata però sui capelli bagnati e va lasciata in posa per 30 minuti prima di proseguire col normale shampo

gel di semi di lino: in alternativa al balsamo, ha anche un effetto anticrespo, mettete 3 -4 cucchiani di semi in una tazza, copriteli con acqua fredda, lasciateli a riposo per 8 ore, separate il gel viscido dai semi con un colino