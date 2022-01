Labbra screpolate: tutti i rimedi necessari per proteggerle

In inverno può succedere di avere le labbra screpolate e questo può essere davvero molto fastidioso. Se non ben curate possono spaccarsi e sanguinare persino. Ecco come rimediare a questo inconveniente.

Forse non tutti sanno che le labbra sono una delle parti più delicate del corpo umano e che proprio in questo periodo, in quello invernale, sono inclini a seccarsi e screpolarsi. Non è impossibile però avere nuovamente labbra lisce.

LEGGI ANCHE: Come organizzare e tenere in ordine l’armadio: 10 consigli fondamentali

Le cause delle labbra secche

Tra le cause di questa condizione ci può essere la disidratazione, reazioni allergiche causate da cosmetici, infezioni o persino carenze di vitamine. Inoltre in questo specifico periodo il vento freddo agevola la disidratazione delle labbra. Bagnarle con la lingua è solo un rimedio temporaneo perché quando la saliva evapora le labbra sono più secche di prima.

Tutti i consigli necessari per rimediare

Ecco alcuni suggerimenti molto validi:

aloe vera : questa sostanza ha proprietà curative, idrata lenisce i rossori e anche le irritazioni. Mettetela sulle labbra mescolando qualche goccia di olio di jojoba.

: questa sostanza ha proprietà curative, idrata lenisce i rossori e anche le irritazioni. Mettetela sulle labbra mescolando qualche goccia di olio di jojoba. leggero strato di miele : grazie ai suoi zuccheri favorisce la cicatrizzazione delle piaghe ed elimina gli arrossamenti. Inoltre gode di un potere antibatterico e antisettico.

: grazie ai suoi zuccheri favorisce la cicatrizzazione delle piaghe ed elimina gli arrossamenti. Inoltre gode di un potere antibatterico e antisettico. olio di cocco : facilmente reperibile anche al supermercato, al freddo si solidifica quindi diventa simile al burro

: facilmente reperibile anche al supermercato, al freddo si solidifica quindi diventa simile al burro bevete tanto: dal momento che la disidratazione è una delle cause principali questo è uno dei rimedi più naturali.

dal momento che la disidratazione è una delle cause principali questo è uno dei rimedi più naturali. alimentazione: la frutta e la verdura sono molto importanti per mantenere alti i livelli di ferro e vitamine

la frutta e la verdura sono molto importanti per mantenere alti i livelli di ferro e vitamine burro di karitè : potete usarlo come balsamo per le labbra o magari potete fare un impacco prima di andare a letto

: potete usarlo come balsamo per le labbra o magari potete fare un impacco prima di andare a letto olio extravergine di oliva : applicate qualche goccia e poi massaggiate

: applicate qualche goccia e poi massaggiate yogurt: mescolate yogurt e miele insieme, un cucchiaino dell’uno e un cucchiaino dell’altro

mescolate yogurt e miele insieme, un cucchiaino dell’uno e un cucchiaino dell’altro burro cacao: composto da olio di avocado, estratti di camomilla e calendula, ovvero tutte sostanze lenitive

composto da olio di avocado, estratti di camomilla e calendula, ovvero tutte sostanze lenitive cera d’api: porre un cucchiaio di cera d’api in un contenitore resistente al calore e lasciarlo sciogliere, rimuoverlo e lasciarlo riposare a temperatura ambiente e poi strofinarlo sulle labbra

LEGGI ANCHE: Cura dei capelli lunghi: tutti i suggerimenti per averli folti e resistenti