Come organizzare e tenere in ordine l’armadio: 10 consigli fondamentali

Può capitare che il nostro armadio diventi un caos dove non si riesce più a tenere in ordine le cose e non si sa più nemmeno che cosa si possiede. Ecco alcuni pratici consigli per averlo in ordine e sempre ben organizzato.

Al mattino, con pochissimo tempo a disposizione per vestirsi avere un armadio in ordine è un grande vantaggio. Inoltre, in questo modo, non si commetterà l’errore di acquistare capi doppi. In questo modo si risparmiano acquisti inutili e tutto il tempo trascorso a rovistare alla ricerca di quel capo particolare che vogliamo indossare ma che non riusciamo proprio a trovare.

I benefici dell’ordine negli armadi

I benefici di un armadio ben organizzato sono molteplici, risparmio di tempo al momento di prepararsi per uscire e per qualcuna anche una maggior serenità mentale. Ecco come fare per raggiungere questi obiettivi.

Tutti i suggerimenti per avere un armadio efficiente

valutare lo spazio a disposizione: per farlo devi svuotare tutto e riporre i vari capi in diversi contenitori, divisi per tipo di vestititi

dividi e conserva: separa abiti e accessori tra quelli che sono da buttare e quelli che vorresti o potresti regalare

ordinali per stagione: se hai spazio a sufficienza puoi mettere tutti i vestiti nell’armadio rigorosamente divisi, altrimenti, puoi riporre quelli che non ci stanno dentro a scatole di plastica trasparenti con l’etichetta

suddividi i vestiti per tipologia: come per esempio lavoro, tempo libero, ecc… così saprai subito dove trovarli

sfrutta lo spazio in verticale: aiutati con le immancabili grucce ed eventuali organizer da appendere

organizza i cassetti: innanzitutto potete acquistare dei divisori per separare accessori come cinture da calzini, biancheria, reggiseni, ecc…

proteggere gli abiti: quelli più delicati possono essere riposti nelle comode custodie per indumenti

grucce salvaspazio: procuratevi un appendino multifunzione che vi consentirà di risparmiare addirittura l’80% dello spazio utilizzabile, tenendo perfettamente in ordine i vostri vestiti

sacchetti di cotone: se avete poco spazio dentro ad essi si possono inserire calze o slip appendendoli poi ad una gruccia saranno sempre a portata di mano.

uso delle grucce: non esagerate, dovete avere la possibilità di spostarle a piacimento, inoltre dovrebbero essere della stessa dimensione