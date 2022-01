Mani secche e screpolate in inverno: ecco come trattarle per averle lisce e perfette

Le intemperie caratteristiche dell’inverno possono causare mani secche e screpolate, decisamente fastidiose. Niente paura però, esistono dei rimedi per curarle per averle lisce.

Le donne si preoccupano molto dell’aspetto delle loro mani che vorrebbero vedere sempre lisce e perfette. Oltre al fattore estetico averle però molto secche e screpolate può anche provocare eventuali infezioni.

Le cause della pelle delle mani secca

In inverno uno dei pericoli non sono solo tosse e raffreddore, ma anche mani screpolate che possono seccarsi facilmente causando prurito, arrossamenti e pelle ruvida. La cause oltre a quelle climatiche possono essere molteplici, ad esempio l’uso di prodotti aggressivi per l’igiene del corpo, oppure anche lo stress, purtroppo, può influire negativamente.

10 consigli straordinari per avere mani da invidiare

Ecco tutti i consigli per prevenire questa spiacevole situazione:

guanti: sia quando per esempio lavate i piatti, sia quando uscite fuori al freddo. All’esterno vanno bene quelli di lana o pile

sia quando per esempio lavate i piatti, sia quando uscite fuori al freddo. All’esterno vanno bene quelli di lana o pile alimentazione: tanta vitamina E perché è un antiossidante con potere lenitivo e idratante, poi la vitamina F ottima per la ristrutturazione cutanea

tanta vitamina E perché è un antiossidante con potere lenitivo e idratante, poi la vitamina F ottima per la ristrutturazione cutanea impacco con olio di cocco : da fare almeno una volta alla settimana lasciandolo sulle mani il più possibile, poi sciacquate l’olio con acqua tiepida e asciugate tamponando con asciugamano

: da fare almeno una volta alla settimana lasciandolo sulle mani il più possibile, poi sciacquate l’olio con acqua tiepida e asciugate tamponando con asciugamano ginnastica delle mani : premi facendo delle rotazioni in senso orario il pollice destro col sinistro, fate cerchi sempre più grandi. Risalite lungo il dito con indice e pollice , pizzicate le estremità.

: premi facendo delle rotazioni in senso orario il pollice destro col sinistro, fate cerchi sempre più grandi. Risalite lungo il dito con indice e pollice , pizzicate le estremità. maschera per le mani : sono a base di olio di argan, aloe vera e burro di karitè, vanno applicate la sera e lasciate agire durante la notte

: sono a base di olio di argan, aloe vera e burro di karitè, vanno applicate la sera e lasciate agire durante la notte trattamento esfoliante : da fare almeno una volta alla settimana, potete crearlo mescolando zucchero, olio di mandorle e avocado

: da fare almeno una volta alla settimana, potete crearlo mescolando zucchero, olio di mandorle e avocado crema idratante : questa è decisamente la miglior prevenzione, usata quotidianamente può evitare spaccature, arrossamenti e altro.

: questa è decisamente la miglior prevenzione, usata quotidianamente può evitare spaccature, arrossamenti e altro. avocado : la sua polpa ha elementi idratanti ed emollienti, usate una piccola quantità del frutto schiacciato con una forchetta o frullato con l’acqua e fate degli impacchi da tenere per 10-15 minuti

: la sua polpa ha elementi idratanti ed emollienti, usate una piccola quantità del frutto schiacciato con una forchetta o frullato con l’acqua e fate degli impacchi da tenere per 10-15 minuti tuorlo d’uovo: applicarlo così com’è sulle mani e lasciarlo agire per 15 minuti

LEGGI ANCHE: Come organizzare e tenere in ordine l’armadio: 10 consigli fondamentali