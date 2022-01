Merende vietate in un istituto a causa del Covid, il preside: “Sono troppi i contagi”

Il tuo browser non supporta questo file

All’istituto comprensivo Francesco Guarino di Solofra, nell’Avellinese, il preside ha chiesto ai genitori di rifocillare adeguatamente i figli a colazione poiché le merende saranno vietate a causa dei troppi contagi.

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Francesco Guarino ha chiesto ai genitori di dare ai figli un’abbondante colazione, poiché, abbassare la mascherina per mangiare, agevolerebbe troppo i contagi e quindi, le merende non saranno più possibili. Lo ha dichiarato in una circolare. Le cinque ore di lezione non saranno quindi ‘spezzate’ dallo consueto spuntino. Ai ragazzi sarà fatto divieto di togliersi il dispositivo di protezione.

Nel comune, sono aumentati in modo preoccupante i contagi e il dirigente scolastico, tramite la circolare, ha richiesto disposizioni specifiche per gli insegnanti, in particolare per quelli di musica che dovranno inventarsi altre attività durante la lezione con gli strumenti a fiato che da oggi sono banditi nella scuola di Solofra, poiché i ragazzi dovrebbero ovviamente togliersi la mascherina per suonare. La scelta del preside ha lasciato costernate le famiglie, e dato il via a numerose proteste