Studente armato apre il fuoco e uccide una persona, poi si suicida: diversi i feriti

Uno studente ha ferito diverse persone in un’aula dell’università di Heidelberg, in Germania. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali, l’aggressore è morto suicida. L’uomo ha aperto il fuoco colpendo diverse persone poi ha puntato l’arma contro se stesso. A confermarlo è stata la polizia di Mannheim.

Lo studente ha aperto il fuoco e ferito diverse persone all’interno di un’aula. Il giovane non avrebbe agito per motivi politici o religiosi, secondo fonti delle forze di sicurezza citate dalla Dpa. Sarebbe stato in possesso di diverse armi. Nessuna informazione è stata fornita sull’identità dell’aggressore dalla polizia, che non ritiene vi fossero complici. Una delle 4 persone rimaste ferite nell’attacco è morta dopo il ricovero in ospedale. Lo riferisce la Dpa citando fonti delle forze di sicurezza.