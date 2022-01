Emirati Arabi, intercettati missili balistici su Abu Dhabi: “Pronti a far fronte a qualsiasi minaccia”

Nella mattinata di oggi, gli Emirati Arabi hanno intercettato dei missili balistici lanciati contro la capitale Abu Dhabi. L’attacco non ha causato danni, ma il ministero della Difesa avverte: “Pronti a far fronte a qualsiasi minaccia”.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver intercettato due missili balistici contro la sua capitale, Abu Dhabi, nella mattinata di oggi, lunedì 24 gennaio. A riportare la notizia è stata inizialmente l’agenzia di stampa ufficiale Wam, spiegando che l’attacco non ha causato danni. Come riporta la CNN, fonti della Difesa hanno spiegato che i missili sono stati sparati dai miliziani sciiti Houthi in Yemen. Dure le parole del ministero della Difesa di Abu Dhabi contenute nella nota ufficiale, nella quale si legge: “gli Emirati sono pronti a far fronte a qualsiasi minaccia”.

Attacco missilistico terroristico, Emirati Arabi pronti a difendersi

Nella nota ufficiale, il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha affermato che “la sua difesa aerea ha intercettato e distrutto due missili balistici lanciati dal gruppo terroristico Houthi”. “L’attacco non ha provocato vittime, poiché i resti dei missili balistici intercettati e distrutti sono caduti in aree separate intorno all’Emirato di Abu Dhabi”, ha aggiunto la dichiarazione. Il ministero ha poi aggiunto di essere “pronto a far fronte a qualsiasi minaccia, e di adottare tutte le misure necessarie per proteggere lo stato da tutti gli attacchi”.

Intorno alle 4:15 di lunedì, alcuni testimoni ad Abu Dhabi hanno affermato di aver sentito “rumori di esplosioni”, e di aver visto quelle che sono state descritte come “palle di fuoco” nel cielo. Diversi voli sono in arrivo all’aeroporto di Abu Dhabi hanno subito ritardi, secondo quanto rende noto il sito web dell’aeroporto. E infatti, lo stesso sito web di monitoraggio voli “Flightradar24” mostrava qualche ora fa gli aerei diretti ad Abu Dhabi mentre volavano in cerchio nei pressi dell’aeroporto della capitale.

Una simile minaccia arriva una settimana dopo che i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato la responsabilità di un attacco di droni vicino all’aeroporto di Abu Dhabi il 17 gennaio scorso – attacco, questo, che non solo ha ucciso almeno tre persone e provocato molteplici esplosioni ad Abu Dhabi, ma ha esacerbato le tensioni nel Golfo. Si è trattato del primo attacco mortale negli Emirati Arabi Uniti da anni. Il portavoce dei ribelli Houthi dello Yemen ha avvertito in quel momento che “gli Emirati Arabi Uniti sono considerati uno stato non sicuro, almeno finché l’escalation aggressiva contro lo Yemen prosegue”.