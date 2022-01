La piccola Vika, sopravvissuta al gelo abbracciata ad un cane randagio

Una vicenda incredibile, che diviene ancor più straordinaria se si pensa all’ambientazione: la gelida Russia. Sopravvivere al freddo è un’impresa ovunque, soprattutto in un luogo con delle temperature tanto rigide. A salvare la vita ad una bimba di dieci anni, la piccola Vika, la sua passione per gli animali.

Il fatto è accaduto in una remota regione della Russia orientale, Vika è sopravvissuta un’intera notte al gelo, dopo che era rimasta bloccata all’aperto da sola. La piccola è stata sorpresa da un’improvvisa tempesta di neve mentre rientrava a casa, nella città di Uglegorsk cittadina dell’Estremo Oriente Russo nell’Oblast’ di Sachalin. La bimba si è ritrovata quindi senza riparo ma a darle calore è arrivato un cane randagio, che l’ha tenuta al caldo nella notte russa, con temperature che scendono pericolosamente sotto zero. Quando la bimba è stata ritrovata, era in discrete condizioni di salute.

L’allarme e la ricerca dei volontari

In città era scattato l’allarme in serata, quando i familiari non hanno visto rientrare la bambina dopo la scuola. I gruppi di ricerche si sono concentrati nelle zone con animali domestici, poiché alcune persone avevano visto Vika giocare con un cane prima della sua scomparsa. E la piccola è stata infatti trovata da un volontario la mattina dopo, seduta e abbracciata ad un cane. Vika è stata portata immediatamente in ospedale ed è risultata in buone condizioni.

“La ragazza ama molto gli animali, gioca sempre con i cani della zona. È andata a dare da mangiare a questi cani dopo la scuola e poi è rimasta sorpresa dalla tempesta di neve e dai forti venti” hanno dichiarato le autorità locali. La comunità sta ora cercando il cane che ha salvato la vita alla piccola.