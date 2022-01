Arnold Schwarzenegger coinvolto in un incredibile incidente d’auto

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17 a Los Angeles, nei pressi dell’abitazione dell’attore 74enne. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto: la donna alla guida della Toyota ha riportato una ferita alla testa.

Un incidente che ha dell’incredibile e che poteva avere delle conseguenze ben peggiori. Protagonista di quanto accaduto è l’amato attore Arnold Schwarzenegger e sarebbe stato proprio lui a causare l’incidente a bordo del suo suv a Los Angeles.

La dinamica

Sembra di essere su un set cinematografico ma, questa volta, di finto non c’è assolutamente nulla. Schwarzenegger si trovava nei pressi della sua abitazione quando, all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue, con il suo suv Yukon si è scontrato contro una Toyota Prius alla cui guida c’era una donna. La Yukon è finita sopra la Toyota per poi rotolarsi e finire sopra una Porsche Cayenne.

A causare l’incidente sarebbe stato l’attore stesso in quanto non si sarebbe fermato al semaforo rosso. Nonostante la dinamica dell’incidente, il 74enne Schwarzenegger è sceso dall’auto completamente illeso, senza neanche un graffio. La donna alla guida della Toyota, invece, ha riportato una ferita alla testa. Presente anche un amico di Arnold Schwarzenegger, Jake Steinfeld, ma non è ancora chiaro se lui era uno dei passeggeri o se è arrivato sul posto appena saputo dell’incidente. Stando alle prime informazioni raccolte, nel 74enne non sarebbero state trovate tracce di alcool o di sostanze stupefacenti per cui si sarebbe trattata di una distrazione.