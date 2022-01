Famiglia reale inglese nella bufera: 13 milioni di sterline in voli privati

I 13,5 milioni di sterline spesi in voli privati e viaggi in elicottero non sono passati inosservati e hanno fatto scoppiare la polemica soprattutto a seguito delle dichiarazioni fatte dalla Regina Elisabetta, dal Principe Carlo e dal Principe William durante la Cop26.

Polemiche attorno alla famiglia reale inglese dopo che sono emersi alcuni dettagli rivelati da un giornale locale sulle cifre spese in voli privati. I reali inglesi, infatti, avrebbero speso più di 13 milioni di sterline in voli privati e viaggi in elicottero in meno di un decennio.

La polemica

Ma perché tanto scalpore? L’Independet, che ha raccolto questi dati, ha ricordato come, durante le Cop26, la Regina Elisabetta insieme al Principe Carlo e al Principe William abbiano lanciato messaggi importanti e severi contro i leader mondiali sulla lotta alla crisi climatica. Tutti, insieme, si sono schierati contro l’inquinamento. E, allo stesso tempo, invitavano i leader stessi ad agire in modo consapevole soprattutto per il futuro «dei nostri figli».

E, sempre in occasione della Cop26, la famiglia reale avrebbe utilizzato jet privati in grado di inquinare 14 volte di più rispetto ai voli commerciali. Inoltre, è stato rivelato che i Reali avrebbero preso milioni di sterline di viaggi intercontinentali dai contribuenti usando voli privati. Ciò avrebbe, allo stesso tempo, provocato il controllo degli attivisti ecologici.