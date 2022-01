A letto col peluche: le strane abitudini del principe Andrea

Il «Sun» rivela l’ultima stranezza del duca di York, ora sotto accusa per violenza sessuale: affollare il letto di peluche. Il principe colleziona anche orsacchiotti vestiti da marinaio.

È sempre molto affollato il letto del principe Andrea. Sì, ma questa volta dai suoi amati peluche. E il personale di servizio del duca di York viene istruito su come piazzarli sul letto. Il Sun ha rivelato l’esistenza di un diagramma per spiegare come collocare i pupazzetti: il figlio della regina Elisabetta non dorme se non è circondato da cinque giocattoli, tra i quali due ippopotami e una pantera. Una delle sue ex cameriere racconta che la collezione del principe arriva a contare ben 72 animaletti di stoffa. Bizzarre abitudini che la dicono lunga su un personaggio finito in guai seri dopo essere stato accusato di aver stuprato una minorenne, quella Virginia Roberts Giuffre intenzionata a trascinarlo in tribunale a New York dopo essere stata circuita vent’anni fa dal magnate pedofilo Jeffrey Epstein e dalla sua complice Ghislaine Maxwell, ambedue stretti amici stretti del principe Andrea.

Andrea, secondo il Sun, va su tutte le furie se i peluche non vengono posizionati nell’ordine richiesto: così un orsacchiotto deve essere collocato sulla spalliera del letto, a sinistra, sul lato destro del letto deve obbligatoriamente esserci un ippopotamo grigio, a metà del talamo va messa una pantera nera, mentre un altro ippopotamo deve stare ai piedi del letto. Charlotte Briggs, che negli anni Novanta ha lavorato per Andrea a Buckingham Palace, ha spifferato al Sun che appena assunta le era stato detto dei peluche e ha dovuto passare un’intera giornata a essere istruita su come maneggiarli.

I 72 pupazzetti del principe sono perlopiù orsacchiotti in tenuta da marinaio, e devono essere accuratamente sistemati sul letto di Andrea in ordine di grandezza; alla sera vanno tolti e riposti nella stanza: i più piccoli nel caminetto, sempre in ordine di grandezza, i due preferiti su due troni di mogano accanto al letto mentre gli altri devono stare ai piedi, sul pavimento. All’operazione, della durata di almeno un’ora, erano addette ogni giorno due cameriere. Charlotte Briggs non ha celato il suo stupore nel vedere un adulto, che oltretutto aveva combattuto nella guerra delle Falklands, coltivare simili abitudini: «Era una cosa così strana e particolare», ha detto.

Le bizzarrie di un principe nei guai

Ma le stranezze di Andrea non finiscono certo qui. Il duca di York viene descritto come un bambino viziato che non voleva mai muovere un dito: era anche capace di far chiamare una cameriera che per andare a chiudere le tende dietro di lui doveva farsi quattro piani di scale. E guai se non erano accostate alla perfezione, perché alla sventurata piovevano addosso urla e insulti. «Questo dice molto su di lui – ha commentato l’ex inserviente interpellata dal Sun – pensa di essere al di sopra di tutti».

Adesso però le cose sono cambiate, e non in meglio per lui: la regina lo ha spogliato di tutti i titoli reali e militari e adesso Andrea non può più farsi chiamare Altezza Reale. I Windsor stanno tentando di prendere le distanze dal principe a causa di uno scandalo che rischia di mettere a repentaglio la monarchia: gli avvocati americani di Virginia Giuffre interrogheranno il principe proprio nei mesi in cui ci si sarebbe dovuti dedicare al Giubileo di Platino, le celebrazioni per i 70 anni di regno di Elisabetta. E a settembre potrebbe cominciare a New York il processo per violenza sessuale: il duca di York avrà altri pensieri per la testa che non i suoi adorati peluche.