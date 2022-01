Caso Epstein, spunta testimone:«Virginia Giuffre mi disse che era andata a letto col principe Andrea»

Al processo contro Ghislaine Maxwell, una testimone, ex amica di Virginia Giuffre, dice che la ragazza le avrebbe raccontato di aver avuto rapporti sessuali col principe Andrea

Spunta una nuova testimonianza all’interno del processo contro Ghislaine Maxwell, come riporta Il Corriere della Sera. Si tratta di una ex amica di Virginia Giuffre, che afferma che la presunta vittima del principe Andrea le abbia raccontato, nel 2001, di essere andata a letto col figlio della regina di Inghilterra. Questo potrebbe peggiorare la situazione del principe, tenendo conto anche del fatto che Maxwell è stata giudicata colpevole di traffico di minorenni e complice degli abusi di Epstein (morto nel 2019).

Dato che la causa contro Maxwell è finita, le vittime non sono più tenute a tacere. A testimoniare è Carolyn Andriano, 35 anni, che non ha voluto restare anonima e ha rilasciato un’intervista al Daily Mail.

La donna ha detto che nel 2001, le arrivò un messaggio di Virginia Giuffre, di cui era amica all’epoca, mentre stava pulendo la sua stanza. «Indovina con chi sono?», recitava l’sms. «Credevo avesse del gossip quindi ho subito risposto: ‘Chi?’», ha detto Andriano. Virginia, le scrisse di trovarsi a Londra e che stava andando fuori a cena con Maxwell, Epstein e con il principe Andrea. «Non volevo crederci, mi sembrava un’esagerazione, ma dopotutto Virginia conosceva un sacco di gente importante».

Alcuni giorni più tardi, rientrata in Florida, Giuffre fece vedere a Carolyn la sua foto con il principe. Carolyn a quel punto le domandò se era andata a palazzo reale, ma Virginia disse che non era successo, e che però aveva avuto rapporti sessuali con il principe. «Non mi sembrava sconvolta, anzi lo disse come se fosse abbastanza cool», ha detto la donna e dalla sua versione sarebbe venuto fuori anche un certo risentimento nei confronti di Giuffre. Fu lei, ha raccontato la donna, a farla entrare nella rete di Epstein e Maxwell, dove la convinsero a praticare massaggi sessuali, posare nuda, e a fare sesso con uomini molto più grandi di lei.

A 18 anni, la donna fu mandata via dal giro perché non interessava più. Tra abusi di stupefacenti, prostituzione, arrivò una fase ancora più dura della sua vita. «Mi sentivo inutile», ha proseguito nel suo racconto al Daily Mail. «Credevo di essere stata messa su questa terra per essere usata e molestata sessualmente. Non c’è una cifra che potrebbe sanare ciò che mi è stato fatto. Ora che ho figli so, come madre e come donna, che non riuscirei mai a comportarmi come Maxwell».

Leggi anche:—>Covid, scoperta a Cipro la variante «Deltacron», misto tra Delta e Omicron

Secondo Andriano, Giuffre «merita ciò che merita Maxwell», perché senza di lei, Carolyn forse non avrebbe mai avuto nulla a che fare né con Ghislaine, né con Epstein. «Non credo che meriti di essere risarcita. Non credo che sia stata obbligata a fare qualcosa», ha continuando affermando di non considerare Giuffre una vittima di questa vicenda. Giuffre, tempo fa, aveva confessato di aver selezionato ragazze da far conoscere a Maxwell ed Epstein, «una delle cose di cui mi pento più amaramente», aveva detto la donna.

Leggi anche:—>Cede tratto di scogliera travolgendo alcune barche: 7 morti, 3 dispersi

Come Virginia, anche Carolyn veniva da una famiglia in cui non c’erano soldi, violenta, con genitori che abusavano di alcolici.