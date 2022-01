Covid, scoperta a Cipro la variante «Deltacron», misto tra Delta e Omicron

Il tuo browser non supporta questo file

Individuati 25 casi con la nuova variante, e le statistiche mostrano che Deltacron è presente di più in pazienti ricoverati che non in quelli ospedalizzati

Dopo la variante Delta e la variante Omicron, a Cipro hanno individuato una nuova variante, mix delle due sopraccitate, denominata Deltacron. È quanto scrive l’agenzia Bloomberg, citando Leondios Kostrikis, docente di scienze biologiche all’Università di Cipro. Sono 25 i casi sinora individuati con questa nuova variante.

In un colloquio con Sigma Tv, il professore ha spiegato che «attualmente ci sono co-infezioni Omicron e Delta e abbiamo scoperto che questo ceppo è una combinazione di queste due varianti». Deltacron è quindi così denominata proprio per l’individuazione di Omicron e Delta nei genomi.

Leggi anche:—>Cede tratto di scogliera travolgendo alcune barche: 7 morti, 3 dispersi

Kostrikis e i suoi collaboratori hanno individuati 25 casi Deltacron e hanno scoperto, dalle statistiche, che questa nuova variante si presenta frequentemente in persone ricoverate rispetto a quelle che sono in quarantena domiciliare. Il team ha inviato, lo scorso 7 gennaio, le sequenze dei suddetti casi a Gisaid, database internazionale dell’Istituto Pasteur, a Parigi, che si occupa del tracciamento delle mutazioni del Covid.

Leggi anche:—>76enne accoltellata a morte in casa: fermato il marito

«Vedremo in futuro se questo ceppo è più patologico o più contagioso o se prevarrà» su Delta e Omicron, ha detto il professore, precisando che, a suo parere, potrebbe essere rimpiazzato anche dalla variante Omicron, che ha una contagiosità molto elevata.