Cede tratto di scogliera travolgendo alcune barche: 7 morti, 3 dispersi

Da una prima ricostruzione, i feriti sarebbero circa 32, ossia turisti che navigavano sotto il tratto in cui ha ceduto la scogliera

Un enorme frammento di roccia è crollato ieri dalla parete di una scogliera sul lago di Furnas, in Brasile, noto per le sue acque verdi, e ha travolto tre barche di turisti che stavano visitando l’area. La tragedia ha provocato, finora, 32 feriti, 7 morti e 3 dispersi.

All’inizio, i vigili del fuoco avevano parlato di 20 dispersi, ma «quel numero è stato sostanzialmente ridotto perché buona parte delle vittime senza contatto erano persone che si sono recate con i propri mezzi verso gli ospedali», ha detto Pedro Aihara, portavoce dei pompieri.

In uno dei video che circolano sul web, qualche minuto prima che una parte di parete cedesse, diverse persone provavano ad avvisare che stavano cadendo diverse pietre dal muro e che era opportuno allontanarsi da quella zona. Morti e dispersi erano sulla barca che è stata maggiormente travolta dal crollo della roccia. «Tutte le persone che erano nelle altre tre barche che abbiamo registrato sono già state salvate», ha proseguito il portavoce dei vigili del fuoco.

Sulla vicenda è intervenuto anche Jair Bolsonsaro, presidente del Brasile, condividendo alcuni filmati e ha detto che «non appena si è verificato lo sfortunato disastro», la Marina brasiliana si è recata sul luogo del dramma per cercare di salvare persone e svolgere le varie indagini del caso.

Nella tragedia ci sono stati 32 feriti, nove dei quali sono in ospedale, sotto ricovero. Si cercano ancora tre persone. Non si conoscono ancora le cause del cedimento del frammento roccioso ma potrebbe essere che le forti piogge di questi giorni nell’area sud est brasiliana abbiano potuto provocare la frana, come sospettano i vigili del fuoco stessi.

La Protezione civile brasiliana ha avvertito le autorità del posto di bloccare le visite turistiche in zona scogliera «per evitare di esporre le persone a nuovi rischi» e ha invitato i turisti stessi a non recarsi nelle regioni colpite dalle forti piogge.

Da novembre, la zona nord est di Bahia è stata interessata da parecch temporali e precipitazioni più consistenti del normale che hanno provocato gravi alluvioni, 25 morti e migliaia di sfollati.