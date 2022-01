Dramma per Sinead O’Connor, trovato senza vita il figlio 17enne

Del figlio della cantante irlandese non si avevano notizie già dalla mattina di venerdì 7 gennaio. La Polizia si era detta «preoccupata per il benessere di Shane».

Drammatico lutto per la cantante Sinead O’Connor, suo figlio è stato ritrovato privo di vita dopo ore di ricerca. Shane, che aveva solo 17 anni, era infatti scomparso dalla mattina di venerdì 7 gennaio. Solo poche ore dopo, a seguito del ritrovamento di un corpo nella zona di Bray (Wicklow), la ricerca del ragazzo è stata interrotta. Ad annunciare la triste scomparsa è la stessa Sinead e lo fa attraverso un messaggio straziante pubblicato sui suoi canali social.

Il messaggio

«Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio. Riposi in pace e nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo tanto, Riposa in pace, ti prego.» scrive la cantante irlandese sul suo account Twitter.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

A questo, segue un altro messaggio, una dolce dedica per il suo Shane. «Questa è per il mio Shaney. La luce della mia vita. Il fuoco della mia anima. Il mio bambino dagli occhi azzurri. Sarai sempre la mia luce. Staremo sempre insieme. Nessun confine può separarci».

This is for my Shaney. The light of my life. The lamp of my soul. My blue-eye baby. You will always be my light. We will always be together. No boundary can separate us. https://t.co/7b2f0GFDEO — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

L’appello di Sinead O’Connor

La Polizia sin da subito si è messa alla ricerca del 17enne e gli agenti si sono detti «preoccupati per il benessere» del ragazzo. La stessa Sinead aveva fatto un appello mediante il suo profilo Twitter rivolgendosi direttamente al figlio. «Questo è un messaggio per mio figlio, Shane. Shane non è più divertente. Mi stai spaventando a morte. Per favore, potresti fare la cosa giusta e presentarti in una stazione di Gardai. Se sei con Shane, chiama Gardai per la sua sicurezza».