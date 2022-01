Caso Djokovic, ancora guai: contagiato il 16 ma il 17 andava in giro

Novak Djokovic ha affermato di essersi contagiato il 16 dicembre ma è emersa una foto del 17 dicembre in cui era ad una cerimonia.

Nel ricostruire le ragioni per cui ha ottenuto l’esenzione dal vaccino, gli avvocati hanno dichiarato che lo sportivo era positivo al Covid il 16 dicembre. Il problema sorto è che ci sono foto del campione serbo ad una cerimonia pubblica il giorno dopo il test in cui risultava positivo. Il 17 dicembre, infatti, Djokovic ha partecipato ad una cerimonia a Belgrado, senza mascherina e vicino a molte persone e bambini.

Caso Djokovic, le foto social incriminanti

Era possibile trovare sulla pagina Facebook della federazione serba un post con le foto incriminanti. Si legge che “il miglior tennista del pianeta” e “detentore di 20 titoli del Grande Slam” ha dato coppe e diplomi ai giovani giocatori vincitori.

Infatti, per ragioni sanitarie legate al Covid, hanno partecipato alla cerimonia del centro di tennis Novak solo i bambini che hanno ricevuto premi. Le foto presenti nel post ritraevano lui e molti bambini senza mascherina.

Il tennista serbo ha preso parte anche ad un altro evento pubblico il 16, cioè il giorno del test in cui è risultato positivo. In quella circostanza l’ufficio postale serbo stava presentando un francobollo dedicato a lui. Anche in questo caso lo sportivo ha pubblicato la foto sui social network (instagram).