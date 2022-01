Bollettino coronavirus 8 gennaio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 8 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

In Veneto +21.056 nuovi casi, 21 decessi

Sono +21.056 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Emerge dai dati aggiornati del report della Regione. Ventuno i decessi. Il totale dei casi positivi in Veneto sale così a 749.781 mentre sono 172.661 gli attualmente positivi. I ricoverati positivi sono 41 in più in area non critica e sette in più in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati positivi al Covid in area non critica sale quindi a 1.362 persone, mentre complessivamente i positivi in terapia intensiva sono 195.

In Emilia Romagna, 14.901 nuovi casi, 27 morti

+1,4% i ricoveri nei reparti covid, +2,9% quelli nelle terapie intensive (79,2% non vaccinati). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 659.235 casi di positività, 14.901 in più rispetto a ieri, su un totale di 68.271 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 21,8%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 144 (+4 rispetto a ieri); l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 111 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 79,2%, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,7 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.873 (+25 rispetto a ieri), età media 68,7 anni. Rispetto ai 17.119 nuovi casi registrati ieri, i contagi oggi registrano un -13%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’1,4%, quelli delle terapie intensive del 2,9%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 8.719.893 dosi; sul totale sono 3.628.907 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi già fatte sono 1.591.559. Sui 14.901 nuovi positivi, 10.010 sono asintomatici. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.149 nuovi casi, seguita da Modena (2.522), Rimini (2.331). Poi Ravenna (1.272), il Circondario Imolese (che oggi, con 1.184 nuovi positivi, recupera i dati non comunicati nei giorni scorsi per problemi tecnici), Cesena (1.124), Parma (1.015). Quindi Reggio Emilia (946), Forlì (716), Piacenza (482) e, infine, Ferrara (160). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 32.732 tamponi molecolari, per un totale di 7.490.811. A questi si aggiungono anche 35.539 test antigenici rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.820 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 460.932. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 183.941 (+12.054). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 181.924 (+12.025), il 98,9% del totale dei casi attivi.

Covid: Nel Lazio 14.850 nuovi casi,6 decessi

“Oggi nel Lazio su 29.341 tamponi molecolari e 83.610 tamponi antigenici per un totale di 112.951 tamponi, si registrano 14.850 nuovi casi positivi (+2.945), sono 6 i decessi (-5), 1.400 i ricoverati (+27), 191 le terapie intensive (+1) e +1.662 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1% e i casi a Roma città sono a quota 7.773”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

In Campania; 13.364 positivi, 9 morti

Sono 13.364 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 119.138 test esaminati; in calo l’indice di contagio che passa dal 16,91% di ieri all’11,21% di oggi. Nove i decessi nelle ultime 48 ore. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive – lai disponibilità dei posti letto in questa area da ieri ha raggiunto la cifra di 702 unità – che sono 74 (più 4 rispetto al dato precedente). In crescita anche i ricoveri in degenza dove i posti letto occupati sono 961 (più 32).

