Principe di Linguaglossa fa un passo indietro: «Tanya con me per i soldi? Possibile, ma io la amo»

Il principe sembrerebbe aver cambiato idea e vorrebbe ritirare la denuncia nei confronti della sua compagna, Tanya Yashenco.

Il Principe di Linguaglossa, Giacomo Bonanno, si trova sommerso da dubbi e non sa più cosa fare. Dopo aver denunciato la sua compagna, Tanya Yashenco, con l’accusa di circonvenzione di incapace, sembrerebbe essere tornato sui suoi passi.

Il passo indietro del Principe

Nei giorni scorsi, il Principe aveva annunciato di aver denunciato la sua compagna, Tanya Yashenco, modella 36enne, per aver approfittato della sua debolezza caratteriale per poter poi spendere i suoi soldi in viaggi, acquisti. Da questo momento in poi, però, per Giaconomo Bonanno la situazione è stata tutt’altro che semplice. Ad ammetterlo è lui stesso. «La vicenda è complessa. – racconta – Perché anche lei, in passato, mi ha denunciato per stalking e lesioni. Dopo quella denuncia non ci siamo lasciati, la mia signora mi dà molte possibilità».

«Da parte mia c’è un sentimento puro» spiega Bonanno. «Spero ci sia un sentimento anche da parte sua, ma forse c’è un interesse economico». Il Principe di Linguaglossa a Tanya Yashenco, nonostante la denuncia, hanno trascorso le festività natalizie insieme e festeggiato, uniti, il Capodanno. Il tempo trascorso insieme e i fatti avvenuti in precedenza sembrerebbero aver fatto cambiare idea al Principe romano, il quale chiude così: «È una vicenda complessa. E forse ritirerò la denuncia».