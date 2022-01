Djokovic rompe il silenzio e scrive un messaggio ai suoi sostenitori

Il tennista serbo torna a parlare e lo fa tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. La dedica è per i suoi sostenitori.

Dopo giorni di polemiche, Novak Djokovic rompe il silenzio dal Park Hotel di Melbourne in cui si trova. E lo fa scrivendo un messaggio a tutti i suoi sostenitori tramite il suo account Instagram.

Il messaggio di Djokovic

Il tennista serbo ha deciso di parlare attraverso il suo account Instagram. Poche ore fa ha infatti pubblicato una storia in cui ringrazia la sua famiglia e i suoi sostenitori per tutto il supporto che sta ricevendo in queste ore. «Grazie alla mia famiglia. – scrive – Ai miei cari, alla Serbia e a tutte le persone nel mondo che mi mandano il loro sostegno. Mi arriva e io lo apprezzo molto».

Intanto, al Park Hotel è arrivata anche la tennista ceca Renata Voracova. Anche lei è stata fermata dalle autorità perché ha presentato una esenzione dal vaccino contro il Covid-19 ritenuta non valida.