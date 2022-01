Precipita in un burrone innevato, il suo cane lo salva riscaldandolo per 13 ore

L’escursionista, portato in nosocomio, si è dovuto sottoporre a un intervento urgente, il cane invece era illeso

L’escursionista Grga Brkić, stava cercando di arrampicarsi a una parete quando è scivolato, precipitando in un burrone innevato. Dopo essersi fratturato la gamba, non aveva alcun modo di muoversi. Per fortuna, era in compagnia del suo cane North, Alaskan Malamute di 8 mesi, che gli ha salvato la vita evitandogli di finire in ipotermia, riscaldandolo per 13 ore, dopo essersi messo addosso a lui.

L’episodio è occorso in Croazia. L’uomo è finito in ospedale e si è dovuto sottoporre a un intervento urgente. Il cane invece è illeso.

Leggi anche:—>Covid, scoperta a Cipro la variante «Deltacron», misto tra Delta e Omicron

Con i due c’erano altri due escursionisti, che hanno lanciato l’allerta. In soccorso sono sopraggiunti 27 alpinisti che con grande difficoltà, sono riusciti a raggiungere il punto in cui l’uomo era precipitato e lo hanno portato in salvo.

Leggi anche:—>Caso Epstein, spunta testimone:«Virginia Giuffre mi disse che era andata a letto col principe Andrea»

«L’amicizia e l’amore tra uomo e cane non hanno confini. Da questo esempio possiamo tutti imparare a prenderci cura gli uni degli altri», è il commento dei membri del team di soccorso alpino croato su Facebook.