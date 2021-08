Secondo il Corriere della Sera, il principe Andrea rischia di finire in tribunale. Nuove accuse per il reale nel suo coinvolgimento con Jeffrey Epstein. Le accuse di Virginia Giuffre “prestata” al principe a 17 anni dall’imprenditore.

Il duca di York, figlio della regina Elisabetta allontanato dal giro stretto della vita reale, potrebbe presto essere raggiunto da una causa civile negli Stati Uniti per «violazioni sessuali e danni fisici ed emotivi». A intentare la causa una donna presunta vittima degli abusi del principe. Virginia Giuffre – nota anche con il cognome da nubile, Roberts – nel dicembre 2019 aveva raccontato alla Bbc i vari incontri con il principe. Tra questi incontri anche l’episodio accaduto quando lei a 17 anni, ancora minorenne, fu «prestata» da Epstein al principe Andrea. L’imprenditore morto suicida in carcere e la compagna Ghislaine Maxwell, tuttora in prigione negli Usa in attesa di processo, avevano concesso ad Andrea di avere rapporti sessuali con la 17enne. La donna ricorda tre episodi in particolare, avvenuti tra il 2001 e il 2002, tra Londra, New York e l’isola di Little St James, Isole Vergini.

Andrea si è sempre detto innocente. Sostiene di non aver mai avuto alcun contatto sessuale con Giuffre. A stento ricorda la fotografia che li raffigura insieme a una festa nell’abitazione londinese di Maxwell. In Gran Bretagna l’età del consenso è 16 anni, ma a New York Virginia è protetta come minore sino ai 18. Ha ora tempo sino al 14 agosto per procedere per vie legali contro il principe. I suoi avvocati sostengono di aver più volte scritto ad Andrea per arrivare in forma privata a un accordo. Non avendo il principe accettato di negoziare, Giuffre potrebbe essere costretta a coinvolgere il tribunale.

La reazione della famiglia reale al coinvolgimento del principe Andrea nel caso Epstein

Stando a David Boies, l’avvocato di Giuffre, il tempo sta scadendo. Al Mail on Sunday il legale ha sottolineato che se il principe continuerà a non collaborare potrebbe essere giudicato colpevole «in absentia» e essere raggiunto da un provvedimento per il risarcimento di danni di vari milioni di sterline. Buckingham Palace ha in passato difeso il principe sostenendo con un comunicato che le accuse sono «false e infondate». Andrea però è stato allontanato dal giro stretto della famiglia reale tanto da non figurare nelle fotografie ufficiali del matrimonio della figlia Beatrice nel luglio dell’anno scorso.

Sarah, duchessa di York, è scesa in campo al fianco dell’ex marito. Al Financial Times ha detto di essere «convinta al 100% della sua innocenza». «Non ho dubbi», ha precisato. «So tutto di lui, è una persona straordinaria». Lei e il suo ex sono «la coppia divorziata più felice al mondo», ha detto. Abitano nella stessa casa ma ognuno ha le proprie stanze, «ci sosteniamo a vicenda, siamo fonte di forza l’uno per l’altra». «Voglio che superi questo momento, voglio che vinca lui».