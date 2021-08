Prete assassinato in Francia, l’omicida è la stessa persona che incendiò la cattedrale di Nantes

Un sacerdote è stato assassinato in Vandea, in Francia. La notizia è stata resa nota dal ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, annunciando che si sta recando sul posto. “Tutto il mio sostegno ai cattolici del nostro Paese dopo il drammatico assassinio di un prete in Vandea”, ha scritto in un post su Twitter.

Si è consegnato questa mattina alla polizia l’uomo che ha confessato di aver ucciso un prete in Vandea. Secondo quanto riporta il sito di ‘Le Figaro’, si tratta dell’uomo di origine ruandese che nel 2020 aveva dato fuoco alla cattedrale di Nantes. E che da allora era stato messo sotto controllo giudiziario.

Dopo aver ricevuto la confessione dell’uomo, i gendarmi francesi si sono recati nel luogo da lui indicato ed hanno trovato il cadavere del sacerdote. Secondo France 3, il corpo della vittima è stato scoperto questo lunedì a Saint-Laurent-sur-Sèvre, a una ventina di chilometri da Cholet.