Giallo sul decesso di un giovane di 19 anni: Procura indaga

Un ragazzo di 19 anni è morto il 31 dicembre 2021 dopo essere tornato dall’Inghilterra dove gli avevano somministrato la seconda dose del vaccino anti Coronavirus

Un ragazzo di 19 anni è morto nella sua abitazione, a Manziana (Roma), dopo essere tornato in Italia dall’Inghilterra, il 31 dicembre scorso, dove gli era stata somministrata la seconda dose del vaccino anti Covid. La procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e il sostituto procuratore ha ordinato l’esame autoptico sulla salma del ragazzo.

I controlli sulle cause del decesso sono inerenti anche la vaccinazione, avvenuta di recente, dato che il giovane non aveva patologie gravi. La madre del ragazzo ha detto ai carabinieri che suo figlio era in buone condizioni e che lo avevano vaccinato a Londra (suo padre è inglese e lui era col papà per ragioni di studio in Inghilterra). Avrebbe ricevuto due dosi Pfizer, e la seconda è occorsa a fine novembre. Poi era tornato nel nostro Paese, in vacanza, e sembrava stesse benissimo.

«Si stanno svolgendo accertamenti peritali specifici», ha detto il legale Carlo Mastropaolo, «proprio perché l’ipotesi del decesso per cause naturali, considerata la giovane età, il suo perfetto stato di salute e la recente somministrazione della seconda dose di vaccino, non hanno convinto il medico legale che ha richiesto l’autopsia, né i familiari, né la Procura. Così abbiamo provveduto alla nomina di un medico legale di parte per presenziare agli accertamenti irripetibili disposti dalla magistratura, successivi all’autopsia.

Questi accertamenti sono ancora in fase di effettuazione e speriamo diano una risposta certa su cosa abbia causato la morte del ragazzo», ha chiosato l’avvocato della mamma del 19enne.