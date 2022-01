Scandalo sessuale, principe Andrew a processo negli USA

Un giudice di New York ha respinto il tentativo del principe Andrew di far respingere una causa seguita ad uno scandalo sessuale.

Giuffre, ora 38enne, afferma di essere stata costretta a fare sesso a 17 anni con Andrew, il duca di York, dai suoi soci. Tra questi soci si trovano il defunto criminale sessuale e finanziere Jeffrey Epstein, e Ghislaine Maxwell, l’ereditiera britannica dei media che è stata condannata a New York il mese scorso per traffico di ragazze per Epstein.

Il giudice federale di Manhattan Lewis Kaplan ha deciso mercoledì mattina che la causa di Virginia Giuffre contro il principe Andrea può andare avanti. Il giudice ha fatto notare che era troppo presto per prendere una decisione sui tentativi del duca di minare le affermazioni di Giuffre. Giuffre, che ha affermato che Epstein e Maxwell hanno abusato sessualmente di lei, ha detto che l’hanno costretta a fare sesso con Andrew a Londra. Giuffre ha intentato una causa contro il reale il 9 agosto dello scorso anno.

Il team legale del principe aveva sostenuto nei documenti del tribunale e nei procedimenti che l’accordo di Giuffre con Epstein del 2009 escludeva la causa. L’accordo con Epstein, che è pubblico dal 3 gennaio, assegnava a Giuffre 500.000 dollari. Non si trova menzione per nome del principe Andrew in questo accordo.

La decisione del giudice sull’accordo

Il giudice Kaplan ha detto: “La legge proibisce alla corte di considerare, in questa fase del procedimento, gli sforzi dell’imputato per mettere in dubbio la verità delle accuse della signora Giuffre, anche se i suoi sforzi sarebbero ammissibili al processo”. “Il lavoro della corte in questo frangente è semplicemente quello di determinare se ci sono due o più interpretazioni ragionevoli di quel documento. Se ci sono, la determinazione dell’interpretazione “giusta” o dominante deve attendere ulteriori procedimenti”.

Kaplan ha anche sottolineato riguardo la precedente causa della Giuffre contro Epstein, basata sugli abusi subiti in Florida, dove Epstein aveva una villa. In questo caso pur menzionando i “reali” tra i suoi abusatori, non ha specificamente indicato che si riferiva ad Andrew.

“Eppure non c’è alcun suggerimento nel caso della Florida che questo imputato fosse lui stesso coinvolto nel traffico di sesso”, ha scritto. Il giudice ha anche respinto le affermazioni di Andrew che le accuse civili della Giuffre contro di lui mancano della necessaria specificità. “La denuncia della signora Giuffre non è né “incomprensibile” né “vaga” né “ambigua”. Allega episodi discreti di abuso sessuale in circostanze particolari in tre luoghi identificabili. Identifica a chi attribuisce quegli abusi sessuali”, ha scritto Kaplan.

“L’imputato sostiene tuttavia che non può ragionevolmente preparare una risposta perché la querelante non ha descritto ‘quale presunto contatto sessuale si è verificato; quando e dove si è verificato l’incidente, o la costrizione forzata a cui era sottoposta a causa di una minaccia esplicita o implicita’ con il grado di specificità che vorrebbe”, ha detto Kaplan. “Inoltre, l’affermazione dell’imputato che non può ragionevolmente preparare una risposta alle accuse del querelante contraddice chiaramente il contenuto dei suoi documenti mobili, in cui nega le accuse della signora Giuffre senza mezzi termini”, ha detto.

Scandalo sessuale, i legami con Epstein e Maxwell

La decisione di Kaplan infligge un altro colpo al principe britannico, la cui reputazione e posizione all’interno della famiglia reale risente dai suoi legami con Epstein e Maxwell ed il loro scandalo sessuale. Maxwell, la figlia del defunto titano della stampa britannica Robert Maxwell, è stata giudicata colpevole di cinque capi d’accusa. Maxwell attirava ragazze di 14 anni nel mondo di Epstein perché lui ne abusasse sessualmente e attualmente rischia anni dietro le sbarre quando sarà condannata, in una data ancora da fissare.

Epstein, oltre al principe Andrea, contava nella sua cerchia gli ex presidenti Bill Clinton e Donald Trump, si è ucciso in un carcere di Manhattan circa un mese dopo il suo arresto del luglio 2019 con l’accusa di traffico sessuale. Giuffre ha affermato che Prince stava “sudando abbondantemente su di me” in un nightclub di Londra in una notte in cui avrebbero avuto un incontro sessuale. Il principe Andrew ha detto in una disastrosa intervista alla BBC che la dichiarazione di Giuffre sulla sua sudorazione non poteva essere vera, sostenendo: “Ho una particolare condizione medica che è che non sudo o non ho sudato in quel momento”.

Il principe Andrew ha anche sostenuto che la sera citata da Giuffre, è andato con sua figlia Beatrice a una festa per bambini nel tardo pomeriggio in un Pizza Express a Woking. Dopo la festa, sostiene il principe Andrew, è stato a casa con i suoi figli tutta la notte. Come parte della causa della Giuffre, il suo team legale ha richiesto dei documenti che proverebbero se il principe Andrew può sudare o meno.