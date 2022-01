Violenze sessuali a Capodanno, uno degli arrestati: “Non le ho toccate”

Il 18enne fermato per le aggressioni sessuali in piazza Duomo si difende: “Ho visto che le hanno accerchiate ma non ho partecipato”

“Ho visto che hanno accerchiato queste ragazze, ma io non ho partecipato” è questo quanto dichiarato dal 18enne arrestato oggi a Milano con l’accusa di avere partecipato orrende aggressioni sessuali verificatesi in piazza Duomo la notte di Capodanno ai danni di alcune ragazze che si trovavano lì per i festeggiamenti. Il fermo è avvenuto in base alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza installate nella zona che lo hanno ripreso. Ma lui insiste sulla sua innocenza: “Non ho fatto niente, non le ho toccate” ripete durante l’interrogatorio a cui è stato sottoposto dal gip Raffaella Mascarino nel carcere di San Vittore.

“Ho visto tante persone accalcate, non ho visto la ragazza sollevata in aria, ho visto una ragazza vestita di rosso a terra che sputava in faccia a qualcuno” poi “quando è arrivata la polizia si sono sparpagliati” afferma il ragazzo, un operaio di origine egiziana. “Avevo paura, c’era la polizia e tanto casino” continua sostenendo che la confusione che ha scatenato le molestie sia avvenuta intorno a mezzanotte e mezza.

“E’ un neomaggiorenne in una situazione delicata – ha affermato l’avvocato difensore – ha avuto un atteggiamento collaborativo, vive col padre e lavora, era in piazza per i festeggiamenti“. Al momento il giovane è detenuto ma il suo legale insiste per il trasferimento agli arresti domiciliari sui quali dovrà esprimersi il giudice entro dopodomani.