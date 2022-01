Donna nuda lancia oggetti in mezzo alla strada da un balcone – VIDEO

La scena è stata ripresa dai passanti e pubblicata sui vari social. Tra ironia e paura, un gesto folle e ancora privo di una motivazione

Ha gettato di tutto sulla strada dal suo balcone al terzo piano mettendo in subbuglio l’intera strada. E’ accaduto a Catania nella centralissima via Etnea, a rendere ancora più assurda la situazione il fatto che la donna responsabile del gesto fosse nuda. Traffico paralizzato e rischio di ferire qualcuno, senza contare i danni che ha causato, prima che intervenissero le forze dell’ordine e ripotassero la donna alla tranquillità, non senza qualche difficoltà.

Vasi, suppellettili, piccoli mobili, soprammobili, libri e oggetti vari: è volato di tutto da quella terrazza. Ancora ignoto il motivo della follia, la responsabile gridava anche frasi incomprensibili, il tutto ripreso dai telefoni dei passanti che hanno pubblicato i video sui social, riempiendo le chat di commenti ironici.